［ニューヨーク２日ロイター］ - ニューヨーク外為市場で、ドルが対ユーロで３週間ぶりの高値を付けた。米ＡＤＰ全米雇用報告で民間部門の雇用者数が予想を上回って増加したことで、４日に発表される９月の雇用統計に対する注目が高まっている。 ドルは対円でも上昇。石破茂首相は２日、日銀の植田和男総裁との会談後に日銀の金融政策について「追加の利上げをするような環境にあるとは考えていない」と発言。終盤の取引