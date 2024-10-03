Caroline Valetkevitch［ニューヨーク２日ロイター］ - 米国株式市場はＳ＆Ｐ総合５００種が横ばいで取引を終えた。ハイテク株が買われたものの、中東地域で緊張が拡大し、週内に米雇用統計の発表を控える中、神経質な展開となった。半導体大手エヌビディアが１．６％上昇し、Ｓ＆Ｐ情報技術の押し上げに寄与した。一方、電気自動車（ＥＶ）大手テスラは第３・四半期の納入台数が予想を下回り、株価は３．５％下落した。イラン