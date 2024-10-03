サザンビーチちがさき（資料写真）神奈川県茅ケ崎市はこのほど、今夏のサザンビーチちがさき海水浴場の来場者数が前年比５００人減の１１万７５００人だったと発表した。今夏の開設期間は７月６日〜９月１日の５８日間。昨夏に続いて「バリアフリービーチ」を実施し、車いすやベビーカーの利用者が移動しやすいように砂浜にマットを敷いた。水陸両用車いすの貸し出しも行った。市産業観光課によると、今夏は猛暑に加え、８月