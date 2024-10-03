◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）岡本和（巨）が１４３試合に全て４番打者で先発出場。シーズンの全試合で４番に座った巨人打者は（カッコ内数字はリーグ順位）中島治康＝３７春《１》、３８春〈２〉川上哲治＝４９年《１》松井秀喜＝００年《１》、０１年〈２〉０２年《１》ラミレス＝０９年《１》、１０年〈３〉岡本和真＝２１年〈３〉、２４年《１》５人で１０度目。岡本は２１年