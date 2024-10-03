NY株式2日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均42196.52（+39.55+0.09%） S＆P5005709.54（+0.79+0.01%） ナスダック17925.13（+14.77+0.08%） CME日経平均先物38895（大証終比：+1145+2.96%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小反発。全体的には前日終値を挟んでの振幅が続いた。イランがイスラエルにミサイル攻撃を行い、中東情勢が緊迫化している。１０月相場は不安定な地合い