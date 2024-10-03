【欧州CLリーグフェーズ第2節】(モンティリビ)ジローナ 2-3(前半1-2)フェイエノールト<得点者>[ジ]ダビド・ロペス(19分)、ドニー・ファン・デ・ベーク(73分)[フ]オウンゴール2(23分、79分)、A. Milambo(33分)<警告>[ジ]ヤンヘル・エレーラ(4分)、イバン・マルティン(35分)、ダビド・ロペス(45分)、アルノー・ダンジュマ(49分)、ドニー・ファン・デ・ベーク(75分)、クリスティアン・ストゥアーニ(88分)[フ]イブラヒム・