◇セ・リーグ巨人4―2DeNA（2024年10月2日東京D）巨人の岡本和と吉川が全143試合に先発出場した。岡本和は21年以来3年ぶりに全試合4番で出場し「優勝できたのでいいシーズンだった」と笑顔。8年目で初のフル出場を達成した吉川は「素直にうれしい。監督やいろいろな人に感謝したい」。左の脇腹を痛めた影響で最後の2試合は第1打席で代打を送られる形となったが「大丈夫です。（CSへ）いい準備をしていきたい」と前を向