◇セ・リーグ巨人4―2DeNA（2024年10月2日東京D）巨人は2日、今季最終戦となるDeNA戦に4―2で勝利した。先発した山崎伊織投手（25）は6回1/3を5安打2失点で、2年連続の10勝目。15勝の菅野智之投手（34）、12勝の戸郷翔征投手（24）に続き、日本人右腕の2桁勝利トリオは、球団では94年の斎藤雅樹、桑田真澄、槙原寛己以来、30年ぶりとなった。当時指揮官の長嶋茂雄終身名誉監督（88）も来場した一戦で、「令和3本柱」が力強