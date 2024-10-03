【ニューヨーク＝小林泰裕】2日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（30種）の終値は前日比39.55ドル高の4万2196.52ドルだった。売り買いが交錯して小幅な値動きにとどまった。2日に発表された米国の雇用者数の増加幅が市場予想を上回り、米景気が堅調に推移しているとの見方が強まった。一方で中東情勢の緊迫化は相場の重しとなり、一時200ドル近く下落する場面もあった。IT大手セールスフォースや医療保険大手ユナイテ