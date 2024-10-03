元雨上がり決死隊の宮迫博之（54）の5年ぶりの地上波復帰となる冠番組「Beauty Man〜宮迫博之イケおじ宣言〜」が、テレビ埼玉（テレ玉）で7日深夜1時30分から放送がスタートすることが2日、分かった。複数の芸能、放送、制作関係者が認めた。外部制作会社の持ち込み企画で、単発ではなくレギュラーで放送するという。宮迫は19年6月に、一連の闇営業問題で地上波の番組を相次いで降板し、所属していた吉本興業から契約解除された