KAT−TUN亀梨和也（38）が2日、都内で行われた「DMM TVまつり」に登壇した。DMM TVのオリジナルドラマ「外道の歌」（12月6日配信開始）で窪塚洋介（45）とダブル主演。「僕自身、これまで呼んでもらえるようなテイストの作品ではなかったと思う。窪塚さんと共演できるかもということで飛び込ませていただいた」と語った。亀梨が長髪となった新ビジュアルが解禁され、窪塚は「現場にすごい良い女いるなと思ったら亀ちゃん（亀梨）だ