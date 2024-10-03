中村雅俊（73）が2日、都内で「芸能生活50周年！人生という名の旅を、俺らしく」のタイトルでトークショーを行った。「芸能界デビューで人生が変わりました。恵まれてきた50年。性格的にもポジティブで楽天的。能天気な感じなんです」。最近は8時間睡眠で健康維持を心がけている。「睡眠不足だともたない」。シニア世代には「年齢を重ねたらマイナス面が多いじゃないですか。それに打ち勝つ『気の持ち方』が大切」と笑顔で呼びか