白バイが乗用車に追突した事故現場付近＝９月３０日、横浜市神奈川区羽沢町の環状２号今年４〜６月にかけて、横浜市と川崎市で白バイが関係する交通事故が発生した。神奈川県警によると、いずれも赤色灯を点灯させて後方から近づく白バイに気付いた乗用車の運転手が、取り締まりに応じようと急に車線変更や減速をして白バイと衝突した可能性があるという。県警は再発防止に取り組むとともに、一般ドライバーに向けて「取り締まり