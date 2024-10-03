仲野太賀（31）主演の26年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演者発表会見が2日、都内で行われ、池松壮亮、永野芽郁、吉岡里帆、浜辺美波の出演が発表された。仲野演じる豊臣秀長を主人公に、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉ら兄弟の絆を描く。仲野は「こんなに頼もしいことはない。大好きな俳優が集まってくださり、背筋が伸びる思いです」とあいさつ。秀吉役は「心の兄」と慕う池松に決定。池松は「周りからもブラザーズと言われたこと