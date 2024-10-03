本日発売「週刊ヤングジャンプ」44号（集英社）の表紙・巻頭・特別付録8P小冊子をタレントの指原莉乃が飾り、グラビアを披露する。【写真】指原莉乃が表紙を飾る「週刊ヤングジャンプ」44号表紙・巻頭・特別付録8P小冊子には、「週刊ヤングジャンプ」45周年記念企画レジェンドグラビア第5弾として指原莉乃が登場。今や1タレントを超えた超大物。テレビでは相変わらず大活躍でプロデュースする“イコノイジョイ”3組も絶好調。