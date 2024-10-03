窪塚愛流の1st写真集が、2025年3月5日に小学館より発売されることが決定した。【写真】キュートな食事シーンも！『窪塚愛流1st写真集（仮）』カットギャラリードラマ『最高の教師1年後、私は生徒に■された』、映画『恋を知らない僕たちは』などに出演する俳優・窪塚愛流。彼の20歳という記念すべき1年を撮りためた1st写真集が、2025年3月5日に発売される。生まれ育った横須賀や地元でもある大阪でロケを実施。母校、子供