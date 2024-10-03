◆プロ・アマ交流戦巨人２軍３―１日立製作所（２日・ジャイアンツ球場）巨人と育成契約を結んだチェコ出身のマレク・フルプ外野手（２５）が２日、来日初本塁打を放った。初実戦となった２軍の日立製作所戦（Ｇ球場）に「６番・右翼」で先発し、同点の３回１死一塁、相手左腕の直球系を左越えへ。防球ネット直撃の特大２ランとし、「１打席目（遊ゴロ）は少し直球に遅れている感じがしたので、タイミングを合わせることを意識