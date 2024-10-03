◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）今季最終戦で山崎伊（巨）が昨年の１０勝に次いで２年連続の２ケタ勝利を達成した。これで１５勝の菅野、１２勝の戸郷とともに３人目の２ケタ勝利となった。巨人で同一シーズンに２ケタ勝利投手が３人以上は１７年の菅野（１７勝）、マイコラス（１４勝）、田口（１３勝）以来７年ぶり。右腕が３人以上は９７年（槙原寛己１２勝、ガルベス１２勝、桑田真澄１０勝