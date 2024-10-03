ドジャースのブランドン・ゴームズＧＭが２日（日本時間３日）、オンラインでの取材に応じ、大谷翔平投手（３０）のポストシーズンでの投手復帰について否定的な考えを示した。大谷は昨年９月に右肘を手術。今年３月にキャッチボールを再開し、８月にはブルペンでの投球練習を再開するなど、順調にリハビリを進めていた。ロバーツ監督は９月１３日（同９月１４日）に取材に応じた際にポストシーズンへの登板について「その可能