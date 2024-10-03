昨年の神戸新聞杯覇者サトノグランツが復権に燃える。最終追いはCWコースを単走で流し、6F84秒7〜1F11秒2をマーク。主戦・川田が3週連続で手綱を取る熱の入れようだ。4歳秋を迎え、一段と成長を感じさせる動き。友道師は「サラッとですが、川田も“追うごとに良くなる”と。だいぶ良くなった」とジャッジした。前走の目黒記念は鞍ズレの影響で、まともに追えない状況だったが0秒2差の4着。指揮官は「坂の下りを利用してスピー