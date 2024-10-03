連覇が懸かるプラダリアは池添師が自ら手綱を取り、坂路で単走追い。奇麗な加速ラップを刻み、4F54秒4〜1F12秒7を計時した。池添師は「テンは無理せず、しまい重点。息遣いなどは良かった。涼しくなって、少しずつ状態は上向いている」と順調ぶりを強調した。春のG1は大阪杯6着、宝塚記念4着と健闘。「今年はそれなりに結果も出ているし、（競走馬として）完成されてきている。時計が速くなった時がどうか。地力で頑張ってほし