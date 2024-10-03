勢いあるタッグが連覇に挑む。エルトンバローズは西村淳が手綱を取り、坂路単走。軽快なステップで4F52秒9〜1F11秒9の好時計を刻んだ。初G1制覇で波に乗る鞍上は「本来の走りが戻ってきた。精神的に大人になり、力強さも増した」と満足げ。見守った杉山晴師も「香港遠征やG1を経験しメンタルは確実に強くなっている」と一段上の完成度を強調した。