10月１日、サッカーダイジェストWebでは、「『韓国は突出した存在ではない。プレーオフ圏内もあり得る』10月の上位対決で結果を出さないと窮地に...」と題した記事を掲載。識者の河治良幸氏の見解を元に、韓国代表の現状を伝えた。９月から始まった北中米ワールドカップのアジア最終予選で、B組の韓国は、ホームでの初戦でパレスチナとまさかのスコアレスドロー。続くアウェーのオマーン戦は３−１で勝利したものの、終盤まで