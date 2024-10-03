大手芸能事務所・ホリプロ発の女性６人組グループ・ＨＵＮＮＹＢＥＥが、シングル「Ｒｅ：ＳｔａｒｔＷｉｔｈＹｏｕｒｓｅｌｆ／歌え！コ・モ・ド・テ・ポン！」の発売日を迎えた２日、東京・木場のデイリースポーツに来社した。ＨＵＮＮＹＢＥＥは女優、タレントを掛け持つ“アクターズアイドル”の６人組。２０２０年に「８２１」としてメジャーデビューしたが、コロナ禍で思うような活動ができなかった。今年からメ