▼エアファンディタ（池添師）とぼけた感じだったのでしまいだけ気合を入れました。もう少し道中、ついて行ければ。スローの瞬発力勝負が理想。▼オフトレイル（吉村師）そこまでやる必要もないので上がり重点。いい決め手がありますからね。古馬が相手になりますが、重量差もあるので。▼カラテ（音無師）動きに関してはまあまあ。調整は順調。あとは相手関係。ある程度の位置で流れに乗ってどこまでやれるか。▼シルトホ