「ＡＣＬＥ・１次リーグ、横浜Ｍ４−０蔚山」（２日、日産スタジアム）第２戦が行われ、横浜Ｍは蔚山（韓国）に４−０で快勝し、１勝１敗で同３とした。１次リーグは東西１２チームずつに分かれて争い、各８位までが決勝トーナメントに進む。屈辱の大敗を糧に、横浜Ｍが意地の勝利を挙げた。まずは前半４分。左サイドを抜け出したＦＷエウベルが中央へ折り返し。これをＭＦ渡辺皓が左足で流し込み先制。前半４４分はＦＷヤン