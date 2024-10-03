「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸２−１山東」（２日、ノエビアスタジアム神戸）第２戦が行われ、神戸と横浜Ｍがともに初白星を挙げた。神戸は山東（中国）に２−１で競り勝って１勝１分けの勝ち点４。横浜Ｍは蔚山（韓国）に４−０で快勝し、１勝１敗で同３とした。１次リーグは東西１２チームずつに分かれて争い、各８位までが決勝トーナメントに進む。神戸がＡＣＬＥ初勝利で勝ち点３を得たが、試合終了間際のもめごとで、山