Ted Hesson［ワシントン２日ロイター］ - １１月５日の米大統領選を控え、ロシア、イラン、中国が人工知能（ＡＩ）を使って偽情報や分裂を招く情報を拡散するなどして影響を及ぼそうとする脅威が高まっている。米国土安全保障省（ＤＨＳ）が２日に発表した年次報告書で明らかになった。報告書は、ロシア・イラン・中国が破壊的、犯罪的、強制的な手法を組み合わせて、「米国の民主的制度と国内の社会的結束への信頼を弱体