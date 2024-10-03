ゴームズGM「我々はポストシーズンで投げると思っていない」ドジャースの大谷翔平投手は10月のポストシーズンで登板しないとブランドン・ゴームスGMが明言した。2日（日本時間3日）、報道陣のオンライン取材に応じ、「前と違いはない。我々はポストシーズンで投げるとは思っていない」と明らかにした。昨年9月に右肘靱帯の手術を受けた大谷は、3月下旬に投球プログラムを開始した。キャッチボールで徐々に距離を伸ばし、8月下