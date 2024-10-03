皆さんは、女の勘というものが働いた経験はありますか？特に夫とは一緒に過ごす時間がたくさんあるため、いつもと違うことや、何かおかしいと、と感じやすいかもしれません。夫の行動に違和感を抱いたら、皆さんはどうしますか？もしかしたら、知りたくない現実があるかもしれません。しかし、見て見ぬふりをしていいのでしょうか。今回ご紹介する作品は、いもやまようみん(@mamayoubi)さんの作品です。『出会い系にハマるこりない