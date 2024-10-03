◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）伊織がようやく本来の投球をしてくれたね。最後は疲れが出ちゃったけど、不調の時に見られた意図しないシュート回転のボールもほとんどなかったし、スライダーやシュートもまずまずやった。２ケタ勝って気分よくＣＳ、そして日本Ｓに向かえるし、先発を戸郷、菅野、グリフィン、井上、そして伊織とゆとりを持って５枚で回せる。これからポストシーズンに入るけ