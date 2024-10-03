ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１日（日本時間２日）、９月の月間ＭＶＰを受賞した。移籍後の受賞は初めてで、通算５度目。１０本塁打、３２打点、１６盗塁、ＯＰＳ１・２２４などがＭＬＢ全体でトップだった。また、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）からメジャーのポストシーズン（ＰＳ）が開幕。初戦ではパドレスが勝って、ドジャースとの地区シリーズ進出へ王手をかけた。ド軍番記者４人は、開幕前の自身の予想を振り返