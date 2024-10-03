ドジャースのブランドン・ゴームズＧＭとロバーツ監督が２日（日本時間３日）、オンラインでの取材に応じ、シーズン終盤に故障で離脱した内野手のフリーマン、ロハスが５日（同６日）のポストシーズン初戦、地区シリーズ第１戦に復帰する可能性が高いことを明言した。遊撃手のロハスは左股関節、一塁手で３番を打つフリーマンは右足首捻挫でシーズン終盤に離脱。２７〜２９日（同２８〜３０日）のコロラド州デンバーでの敵地・