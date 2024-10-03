今年4月、6月、8月と3冊続けて発売された『決定版零戦 最後の証言』（光人社NF文庫）シリーズは、私がこの30年のあいだに直接インタビューを重ねた元零戦搭乗員たちが、戦争をいかに戦い、激動の戦後をいかに生きてきたかを、本人の「証言」と戦中、戦後の写真とともに解き明かしたものである。登場人物は各巻8名で計24名。今回はそのなかから、『決定版零戦 最後の証言1』に収載した中村佳雄氏の章より、唯一無二の体験とも言