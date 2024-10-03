この漫画は作者である、のむすん／悩める女子マンガ(@nomusun777)さんの実体験を元に描かれています。34歳で独身、彼氏なしの主人公・さなは、未だ結婚していないことに焦りを感じていました。そんなときにドタイプな男性と出会うのですが、男性との恋は決して実らないワケがあって…。恋愛を通じて自分の人生を見直す女性の物語です。ある日、さなが電車に乗っていると、ふと目の前の男性の指先が目に入りました。その薬指には結