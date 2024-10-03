初タイトルが懸かる阪神・桐敷が、自然体でDeNAとの最終戦に向かう。ここまで積み上げたホールドポイントは43で、2位の中日・松山は残り3試合で42。岡田監督が「ここまで来たら獲らせたい」という最優秀中継ぎ投手のタイトル争いも大詰めを迎えた。「あと1試合なので、終わってみてのお楽しみだと思う。獲れたら獲りたい気持ちはあるけど、あと1試合、しっかりやり遂げることが目標。次のCSに向けても大事な試合だし、ちゃんと