2位でのクライマックスシリーズ（CS）進出を決めている阪神は2日、甲子園で全体練習後、3日のDeNA戦との最終戦（横浜）に備えて横浜入り。佐藤輝明内野手（25）は「有終の美弾」に意欲を見せた。昨季は2戦連発で締め、その再現に期待がかかる。打撃練習では、コンタクトを強く意識したようなスイングで調整した。ナイターではDeNAの3位が確定し、12日からのファーストステージ（S）での対戦が決まった。佐藤輝が、レギュラーシ