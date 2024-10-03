PEACH JOHN(ピーチ･ジョン)では、ブランドで大人気のシリーズ｢ナイスバディブラ｣の新デザインを、2024年10月2日(水)より発売いたしております。クリスマスのムードにふさわしい、華やかでロマンティックなリボン柄総レースの新デザインが登場しました。ぜひこの機会に、店舗や公式通販サイトなどをチェックしてみてください。 大人気のブラに新デザインが登場 PEACH JOHNで大人気のシリーズ｢