「巨人４−２ＤｅＮＡ」（２日、東京ドーム）オレンジの紙テープが舞う中、ペナントを手に場内を一周した。本拠地最終戦で用意された優勝セレモニー。巨人・阿部監督は「本当に勝って終わることができて最高です」と声を張った。激戦の１４３試合を戦い抜き、７７勝５９敗、７分けで全日程終了。有終の美を飾った。試合は佐々木が昇格即、スタメン起用で先制打。オコエが３号２ランを放つと、中山は２安打でアピールした。「