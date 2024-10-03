オリックスの森友哉捕手（２９）、若月健矢捕手（２８）が２日、最優秀防御率のタイトルを懸け、最終戦の６日・楽天戦（楽天モバイル）に先発する宮城をアシストすると誓った。森は打撃で貢献する。今季、宮城とは捕手最多の１４試合で先発バッテリーを組んだが、９月上旬に負った左肩腱板（けんばん）損傷の影響でＤＨに専念。「最優秀防御率が懸かっているし、いい流れでマウンドに立たせてあげられるように援護できたら」と