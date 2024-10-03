「巨人４−２ＤｅＮＡ」（２日、東京ドーム）巨人の長嶋茂雄終身名誉監督（８８）が２日、シーズン最終戦・ＤｅＮＡ戦前に東京ドームを訪れ、阿部監督や選手らに４年ぶりのリーグ優勝を祝福した。全員の前で「おめでとうございます」と伝えたようで、阿部監督は「大興奮されていました。だけど『まだまだだぞ』と。それはちゃんと聞こえました」と笑顔。メッセージを受け取り、１２年ぶりの日本一に向けて気を引き締めた。