シンフォーエバー（牡＝森秀）は美浦から駆けつけた菅原明が感触を確かめた。ポリトラックで併せ馬。エコロスヴァル（2歳新馬）の内で馬なりのまま6F81秒8〜1F11秒6をマークした。鞍上は「時計も良かったです。テンは少し力むところがあったが折り合ってくれた。かからずに行ってくれれば」とリズム重視に徹していく構え。舞台は開幕週の府中に替わり初戦で見せたスピードを発揮するか。