森保ジャパンのファン層は縮小化の一途をたどってしまうのか。日本代表は今月、北中米Ｗ杯アジア最終予選でサウジアラビア戦（１０日＝日本時間１１日、ジッダ）、オーストラリア戦（１５日、埼玉）に臨む。正念場となる中東アウェーの一戦は、今回も地上波放送がない。日本サッカー協会は地上波復活の交渉を続けているものの、実現は厳しい状況。元日本代表ＭＦ前園真聖氏（５０＝本紙評論家）は代表への関心低下を危惧している