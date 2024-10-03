新日本プロレス１４日両国国技館大会でＮＥＶＥＲ無差別級王者・鷹木信悟（４１）に挑戦する大岩陵平（２５）が、ＴＭＤＫ加入の真意を明かした。ノアで１年間の国内武者修行を経てホームリングに帰還した大岩が選んだのは理想の追求。世代交代が叫ばれて久しい新日本マットに新時代を到来させられるのか――。大岩は９月の神戸大会でザック・セイバーＪｒ．率いるＴＭＤＫの「Ｘ」として電撃登場し同ユニットに加入。決断の裏