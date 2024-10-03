◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズアストロズ―タイガース（２日、米テキサス州ヒューストン＝ミニッツメイドパーク）米大リーグのワイルドカードシリーズ第２戦が２日（日本時間３日）行われ、第１戦でアストロズに先勝したタイガースは、シーズン同様にブルペンデーとして先発した左のホルトンを１回で交代。２回から右のハニフィー、３回２死から左のハーターとつないでいる。タイガースはフラーティをドジャースに