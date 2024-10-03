未勝利、ヤマボウシ賞とダートで連勝中のアメリカンビキニ（牝2＝斉藤崇）は米BCジュベナイルフィリーズ（11月1日、デルマー、ダート1700メートル、牝馬限定）を視野に調整を進めていく。2日、シルクレーシングが発表した。参戦すれば日本調教馬の同レース初出走となる。