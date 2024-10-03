日向坂46の正源司陽子（17）、藤嶌果歩（18）ら4期生10人が2日、都内で映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」（監督熊切和嘉、25日公開）の完成報告会に出席した。4期生11人全員が出演し演技に初挑戦する、修学旅行で東京に来た女子高校生がさまざまなトラブルに巻き込まれる青春群像劇。正源司は「4期生は演技に興味のある子ばかりで、年齢もバラバラだけれど同い年の設定も違和感がなかった。ありのままを撮っていただけて幸せ