阪神・岡田彰布監督（６６）が２日、甲子園球場で全体練習を見守り、レギュラーシーズン最終戦となる３日・ＤｅＮＡ戦（横浜）にベストメンバーで臨む意向を示した。この日、１２日から始まるＣＳファーストＳの相手がＤｅＮＡに決定。阪神はすでに２位を確定させているが、指揮官は「消化試合とちゃうよ」と強調。相手先発のケイは「総決算」と位置づけるＣＳでも対戦する可能性があり、最後まで“本気モード”で戦う。岡田監督