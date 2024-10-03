阪神が今秋のドラフト候補として、ＮＴＴ西日本の最速１４９キロ左腕・伊原陵人投手（２４）をリストアップしていることが２日、分かった。今季は若手の中継ぎ左腕でフル稼働したのは桐敷拓馬投手（２５）だけ。即戦力のサウスポーが補強ポイントの一つとなっている。セガサミーの最速１５０キロ左腕・荘司宏太投手（２４）や富士大の佐藤柳之介投手（４年・東陵）も候補に挙がっている。ＣＳファーストＳの開幕が１０日後に迫