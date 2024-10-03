KAT―TUNの亀梨和也（38）が2日、都内で「DMMTV」の番組ラインアップを紹介するイベントに出席した。12月6日配信開始のドラマ「外道の歌」で窪塚洋介（45）とダブル主演。復讐（ふくしゅう）屋を演じており「自分も見たことのない表情で芝居してるんだろうなと思う」と話した。来年2月配信のドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」で共演する女優のん（31）とKis―My―Ft2の藤ケ谷太輔（37）も登壇。のんはアクション初挑戦と